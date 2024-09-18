Жителя Миколаєва судять за злам камер на підприємстві та передачу даних рф

Чоловік отримав доступ до системи відеоспостереження, завантажив відеофайли, на яких було зафіксовано наслідки обстрілів і надіслав їх своєму знайомому та адміністратору одного з ворожих Телеграм-каналів.

У Центральному районному суді м.Миколаєва розпочато розгляд кримінального провадження за обвинуваченням 45-річного жителя Миколаєва, який зламав систему відеоспостереження промислового підприємства та передав інформацію представнику рф. Про це повідомляє пресслужба суду.

Прокурор оголосив обвинувальний акт, відповідно до якого чоловік, маючи необхідні професійні навички, несанкціоновано отримав доступ до систем відеоспостереження, до яких під’єднано відеокамери розташовані на території однієї з промислових баз Миколаєва.

В подальшому, він завантажив відеофайли, на яких було зафіксовано наслідки обстрілів і відправив їх своєму знайомому, що в свою чергу призвело до витоку інформації.

Зазначені відеофайли згодом були використані адміністратором антиукраїнського Телеграм-каналу для пропагандистського сюжету російського медіаконгломерату «РІА Новини».

Обвинувачений в судовому засіданні винним себе не визнав, погодився надати свої пояснення в подальшому.

Судом встановлено порядок та обсяг дослідження доказів, зокрема, дослідження письмових доказів, допит свідків та обвинуваченого.

Після цього суд розпочав дослідження письмових доказів по справі.

Наразі за клопотанням прокурора у засіданні оголошено перерву.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.