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Жителя Николаева судят за взлом камер на предприятии и передачу данных рф

21:05, 18 сентября 2024
Мужчина получил доступ к системе видеонаблюдения, загрузил видеофайлы, на которых были зафиксированы последствия обстрелов и отправил их своему знакомому и администратору одного из вражеских Телеграм-каналов.
Жителя Николаева судят за взлом камер на предприятии и передачу данных рф
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В Центральном районном суде Николаева начато рассмотрение уголовного производства по обвинению 45-летнего жителя Николаева, который взломал систему видеонаблюдения промышленного предприятия и передал информацию представителю рф. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому мужчина, имея необходимые профессиональные навыки, несанкционированно получил доступ к системам видеонаблюдения, к которым подключены видеокамеры, расположенные на территории одной из промышленных баз в Николаеве.

В дальнейшем он загрузил видеофайлы, на которых были зафиксированы последствия обстрелов и отправил их своему знакомому, что в свою очередь привело к утечке информации.

Указанные видеофайлы были впоследствии использованы администратором антиукраинского Телеграм-канала для пропагандистского сюжета российского медиаконгломерата «РИА Новости».

Обвиняемый в судебном заседании виновным себя не признал, согласился предоставить свои объяснения в дальнейшем.

Судом установлен порядок и объемы исследования доказательств, в частности, исследования письменных доказательств, допрос свидетелей и обвиняемого.

После этого суд приступил к исследованию письменных доказательств по делу.

По ходатайству прокурора в заседании объявлен перерыв.

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