Португалия ввела состояние стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров

Премьер Португалии призвал к активизации усилий и усилению безопасности.

Источник фото: АР

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил о введении состояния стихийного бедствия в юго-западных регионах страны, которые больше всего пострадали от масштабных лесных пожаров, продолжающихся с прошлых выходных. Об этом сообщает Associated Press.

Монтенегру призвал местные власти мобилизовать дополнительные силы пожарных и государственных служащих для борьбы со стихией, а полицию - активизировать поиски причастных к поджогам.

«Мы хорошо осознаем, что трудные времена еще не позади. Мы должны продолжать отдавать все, что у нас есть, и просить помощи у наших партнеров и друзей, чтобы мы могли усилить защиту наших людей и имущества», - заявил премьер.

Полиция Португалии уже арестовала семерых подозреваемых в поджогах. Огонь, охвативший регион Авейру, распространился на более 15 тысяч гектаров, где было зафиксировано более 100 очагов пожаров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.