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Португалия ввела состояние стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров

21:23, 18 сентября 2024
Премьер Португалии призвал к активизации усилий и усилению безопасности.
Португалия ввела состояние стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров
Источник фото: АР
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Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил о введении состояния стихийного бедствия в юго-западных регионах страны, которые больше всего пострадали от масштабных лесных пожаров, продолжающихся с прошлых выходных. Об этом сообщает Associated Press.

Монтенегру призвал местные власти мобилизовать дополнительные силы пожарных и государственных служащих для борьбы со стихией, а полицию - активизировать поиски причастных к поджогам.

«Мы хорошо осознаем, что трудные времена еще не позади. Мы должны продолжать отдавать все, что у нас есть, и просить помощи у наших партнеров и друзей, чтобы мы могли усилить защиту наших людей и имущества», - заявил премьер.

Полиция Португалии уже арестовала семерых подозреваемых в поджогах. Огонь, охвативший регион Авейру, распространился на более 15 тысяч гектаров, где было зафиксировано более 100 очагов пожаров.

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