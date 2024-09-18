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В Раду внесут новое постановление о переименовании населенных пунктов, — Руслан Стефанчук

17:07, 18 сентября 2024
Верховная Рада вернется к переименованию 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации.
В Раду внесут новое постановление о переименовании населенных пунктов, — Руслан Стефанчук
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В Верховную Раду внесут новое постановление о переименовании 333 населенных пунктов, сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

"Мы приняли решение, что согласительный совет - руководство парламента и руководители фракций - внесет новое постановление, где уберет эти пять проблемных городов, сел, поселков и т.п. в отдельные постановления и проголосует этот пакет для того, чтобы завершить деколонизацию Украины", - сказал Стефанчук на брифинге.

Стефанчук добавил, что проблемы возникли с переименованием Южного, Южноукраинска, Синельникова, Первомайска и Павлограда.

В Раде состоятся дискуссии о переименовании этих населенных пунктов, после чего в парламенте зарегистрируют два проекта постановления, которые впоследствии будут вынесены на выбор зала.

Напомним, что 18 сентября Рада провалила постановление о переименовании 333 населенных пунктов в рамках завершения деколонизации и декоммунизации.

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