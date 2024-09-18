Верховная Рада провалила постановление о переименовании более 300 населенных пунктов

После провала голосования о переименовании более 300 населенных пунктов часть депутатов заблокировала трибуну.

В среду, 18 сентября, Верховная Рада провалила постановление о переименовании 333 населенных пунктов в рамках завершения деколонизации и декоммунизации. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

После этого часть депутатов заблокировала трибуну. Они требуют собраться на согласительный совет, чтобы вынести новое постановление о декоммунизации и деколонизации населенных пунктов.

В постановлении 11188 говорилось о переименовании географических объектов, что связано с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали законопроект о переименовании 83 населенных пунктов.

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