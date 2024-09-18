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«Укрэнерго» фиксирует рост потребления электроэнергии и призывает к экономии в вечерние часы

13:34, 18 сентября 2024
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 2,6%.
«Укрэнерго» фиксирует рост потребления электроэнергии и призывает к экономии в вечерние часы
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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщает об увеличении потребления электроэнергии в Украине, особенно в вечерний период. Согласно данным компании, по состоянию на 9:30 утра 18 сентября, уровень потребления был на 2,6% выше, чем в аналогичное время 17 сентября.

«Укрэнерго» обращается к гражданам с просьбой экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы, поскольку энергосистема страны продолжает восстанавливаться после девяти масштабных атак со стороны России. Хотя на объектах энергетики проводятся ремонтные работы, дефицит мощности все еще сохраняется.

Также сообщается, что российские войска снова обстреляли энергообъект в Сумской области, вызвав пожар. Впрочем, отключений электроэнергии не зафиксировано, а потребители Сум и Сумского района, которые были без света из-за предыдущих атак, уже снова подключены к сети.

Сегодня, 18 сентября, Украина осуществляет импорт электроэнергии из Румынии, Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы в объеме 17 732 МВт-ч, экспорт электроэнергии не производится.

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