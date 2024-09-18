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«Укренерго» фіксує зростання споживання електроенергії та закликає до економії у вечірні години

13:34, 18 вересня 2024
Споживання електроенергії в Україні зросло на 2,6%.
«Укренерго» фіксує зростання споживання електроенергії та закликає до економії у вечірні години
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Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомляє про збільшення споживання електроенергії в Україні, особливо у вечірній період. Згідно з даними компанії, станом на 9:30 ранку 18 вересня, рівень споживання був на 2,6% вищим, ніж в аналогічний час 17 вересня.

«Укренерго» звертається до громадян із проханням ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години, оскільки енергосистема країни продовжує відновлюватися після дев'яти масштабних атак з боку Росії. Хоча на об’єктах енергетики проводяться ремонтні роботи, дефіцит потужності все ще зберігається.

Також повідомляється, що російські війська знову обстріляли енергооб’єкт на Сумщині, спричинивши пожежу. Втім, відключень електроенергії не зафіксовано, а споживачі Сум та Сумського району, які були без світла через попередні атаки, вже знову підключені до мережі.

Сьогодні, 18 вересня, Україна здійснює імпорт електроенергії з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови в обсязі 17 732 МВт-год, експорт електроенергії не проводиться.

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