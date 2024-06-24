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Село Победа станет Перемогою: в Раде зарегистрировали законопроект о переименовании 83 населенных пунктов

10:00, 24 июня 2024
В Украине планируют переименовать 83 населенных пункта, которые не соответствуют стандартам государственного языка.
Село Победа станет Перемогою: в Раде зарегистрировали законопроект о переименовании 83 населенных пунктов
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В Верховной раде зарегистрирован законопроект о переименовании 83 населенных пунктов по всей стране, которые не соответствуют стандартам государственного языка.

Проект Постановления о переименовании отдельных населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка №11363 от 21 июня 2024 года обнародован на сайте Парламента, включает предложения 83 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. Среди них - 1 город, 10 поселков и 72 села.

В частности, село Победа планируется переименовать в Победу, Луганской области предлагается переименовать город Сорокино Должанского района на Сорочино. Другие предложения включают переименование Юрьевки на Юрьевку, Майского на Гаек и Травкино на Травчино.

Ранее, органам местного самоуправления и военным администрациям было поручено в шестимесячный срок внести на рассмотрение Рады предложения по переименованию.

Решение о переименовании населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, принимается Верховной Радой на основании рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

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