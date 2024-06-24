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Компания владелец ТикТок работает над разработкой передового чипа ИИ

16:00, 24 июня 2024
ByteDance и Broadcom объединили усилия для создания передового процессора для искусственного интеллекта.
Компания владелец ТикТок работает над разработкой передового чипа ИИ
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Китайская компания ByteDance, которая является владельцем популярного приложения TikTok, совместно с американским разработчиком микросхем Broadcom работают над созданием передового процессора для искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Этот шаг позволит ByteDance обеспечить стабильные поставки высококачественных микросхем на фоне напряженных отношений между США и Китаем. Разработка 5-нанометрового чипа будет соответствовать американским экспортным ограничениям, а производство будет поручено тайваньской компании TSMC. Это первый известный случай сотрудничества китайской и американской компаний в сфере разработки таких передовых микросхем после введения Вашингтоном экспортного контроля на передовые полупроводники в 2022 году.

Партнерство с Broadcom поможет ByteDance снизить затраты на закупку и обеспечить стабильные поставки высококачественных микросхем. Однако производство нового чипа не начнется в этом году, поскольку процесс разработки еще не завершен.

Большинство передовых чипсетов недоступны из-за экспортного контроля США, направленного на препятствование прорыву китайских военных в области ИИ и суперкомпьютеров. Конкуренция за американские микросхемы, разработанные специально для китайского рынка, а также конкурента Huawei, одного из немногих китайских производителей ускорителей ИИ, является жесткой.

ByteDance и Broadcom сотрудничают как минимум с 2022 года. Китайская компания приобрела высокопроизводительный коммутатор Tomahawk 5-нм от американской компании, а также ее коммутатор Bailly для компьютерных кластеров с искусственным интеллектом, как указано в публичных заявлениях Broadcom.

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