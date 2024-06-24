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Компанія власник ТікТок працює над розробкою передового чіпа ШІ

16:00, 24 червня 2024
ByteDance та Broadcom об'єднали зусилля для створення передового процесора для штучного інтелекту.
Компанія власник ТікТок працює над розробкою передового чіпа ШІ
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Китайська компанія ByteDance, яка є власником популярного додатку TikTok, спільно з американським розробником мікросхем Broadcom працюють над створенням передового процесора для штучного інтелекту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей крок дозволить ByteDance забезпечити стабільні поставки високоякісних мікросхем на тлі напружених відносин між США та Китаєм. Розробка 5-нанометрового чіпа відповідатиме американським експортним обмеженням, а виробництво буде доручено тайванській компанії TSMC. Це перший відомий випадок співпраці китайської та американської компаній у сфері розробки таких передових мікросхем після введення Вашингтоном експортного контролю на передові напівпровідники у 2022 році.

Партнерство з Broadcom допоможе ByteDance знизити витрати на закупівлю та забезпечити стабільні поставки високоякісних мікросхем. Однак виробництво нового чіпа не розпочнеться цього року, оскільки процес розробки ще не завершено.

Більшість передових чіпсетів недоступні через експортний контроль США, спрямований на перешкоджання прориву китайських військових у галузі ШІ та суперкомп'ютерів. Конкуренція за американські мікросхеми, розроблені спеціально для китайського ринку, а також конкурента Huawei, одного з небагатьох китайських виробників прискорювачів ШІ, є жорсткою.

ByteDance і Broadcom співпрацюють як мінімум з 2022 року. Китайська компанія придбала високопродуктивний комутатор Tomahawk 5-нм від американської компанії, а також її комутатор Bailly для комп'ютерних кластерів зі штучним інтелектом, як зазначено у публічних заявах Broadcom.

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