Найпотужніші сонячні спалахи повертаються: очікуються нові магнітні бурі

До Землі наближається регіон Сонця, який спричиняє найсильніші спалахи.

Джерело фото: Фокус

До Землі знову наближається активна область Сонця, яка є джерелом найсильніших спалахів. Про це повідомляє видання The Watchers.

Згідно з інформацією, ця область уже спричинила сильний сонячний спалах. Подія розпочалася 23 червня о 12:51 UTC (15:51 за Києвом) і закінчилася о 13:11 UTC (16:11 за Києвом). Вплив від цього спалаху був відчутний в Атлантичному океані, Європі та Африці.

Немає жодних ознак того, що відбувся викид корональної маси. Проте, навіть якщо б він і стався, поточне розташування цієї активної області не сприяє спрямуванню потоків на Землю. Однак, за даними видання, ситуація зміниться найближчими днями, коли активна область Сонця повернеться в більш геоефективне положення.

Під час свого травневого обертання ця область Сонця спричинила близько 100 сонячних спалахів М-класу і понад 10 Х-класу. Декілька з цих спалахів призвели до геомагнітної бурі класу G5, найсильнішої з 2003 року. 14 травня в цьому регіоні відбувся спалах X8.7, який наразі є найсильнішим спалахом на Сонці у 25-му сонячному циклі.

Раніше цей активний регіон був позначений номерами 3664 і 3697. Під час травневого обертання Сонця навколо Землі він викликав приблизно 100 сонячних спалахів класу M і понад 10 спалахів класу X.

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