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Їздив між містами та нібито хворів на гепатит С: судили киянина за ухилення від мобілізації

09:24, 24 червня 2024
Чоловік пройшов медкомісію на Тернопільщині, яка визнала його придатним, після чого він втік до Києва, а потім заявляв, що нібито хворіє на гепатит С.
Їздив між містами та нібито хворів на гепатит С: судили киянина за ухилення від мобілізації
Джерело фото: Главком
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Житель Києва, який понад два роки уникав мобілізації, був засуджений Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області до трьох років позбавлення волі. На судовому засіданні чоловік своєї провини не визнав.

Про це йдеться у вироку суду у справі №607/15553/22, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень 19 червня.

Згідно з документом, киянин переїхав до Тернопільщини у березні 2022 року, де став на військовий облік та пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Однак після отримання повістки чоловік не з'явився до ТЦК і повернувся до Києва.

Після цього йому було виписано повістку, і прибувши на зазначений час, він повідомив, що хворіє на гепатит С, після чого отримав направлення на проходження ВЛК. 21 березня 2022 року він з'явився до лікарні для здачі аналізів, а 28 березня був виписаний з медичного закладу і одразу з'явився до РТЦК, де його відправили на наступний день через закінчення робочого дня. 31 березня йому видали нову повістку на 1 квітня, і він мав з'явитися 6 квітня. У цей день він поїхав до Києва. У столиці він прибув до місцевого ТЦК 11 квітня.

За словами працівника ТЦК, обвинувачений тиждень перебував у лікарні і був виписаний з довідкою про задовільний стан здоров'я для пред'явлення у РТЦК та СП.

Суд визнав чоловіка винним за статтею «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» Кримінального кодексу України та засудив його до трьох років ув'язнення. На суді чоловік свою провину заперечив, а рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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