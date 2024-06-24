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24 червня: яке сьогодні свято та головні події

09:06, 24 червня 2024
Українці святкують Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя за новим календарем.
24 червня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: vinnitsa.info
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У ніч проти 24 червня українці відзначають свято Івана Купала, яке збігається з релігійним святом Різдва Іоана Предтечі, також відомого як Іван Хреститель. У цей день також у світі святкують День басейну та День феї.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, згідно з яким Івана Купала тепер святкується у ніч проти 24 червня. Раніше, за григоріанським календарем, це свято відзначалося у ніч проти 7 липня.

Івана Купала має глибокі язичницькі корені, пов'язані з віруваннями давніх слов'ян. Купала або Купайло – персонаж слов'янської міфології, який, за різними дослідженнями, міг бути або богом родючості, кохання, молодості, літа та лікарських рослин, або просто фольклорним персонажем. Свято, присвячене Купалі, традиційно святкували на день літнього сонцестояння.

Водночас християнська традиція вірян вшановує Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя 24 червня. Іван Хреститель є одним з найважливіших святих у християнстві. Він був пророком і попередником Ісуса Христа, передбачив його прихід і хрестив його у річці Йордан. Його народження вважається чудом, оскільки його мати Єлизавета була безплідною і вже в похилому віці, коли ангел повідомив її чоловіка Захарію про майбутнє народження сина.

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