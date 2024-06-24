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24 июня: какой сегодня праздник и главные события

09:06, 24 июня 2024
Украинцы празднуют Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя по новому календарю.
24 июня: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: vinnitsa.info
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В ночь на 24 июня украинцы отмечают праздник Ивана Купала, который совпадает с религиозным праздником Рождества Иоанна Предтечи, также известного как Иоанн Креститель. В этот день также в мире празднуют День бассейна и День феи.

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский церковный календарь, согласно которому Ивана Купала теперь празднуется в ночь на 24 июня. Ранее, по григорианскому календарю, этот праздник отмечался в ночь на 7 июля.

Ивана Купала имеет глубокие языческие корни, связанные с верованиями древних славян. Купала или Купайло - персонаж славянской мифологии, который, по разным исследованиям, мог быть либо богом плодородия, любви, молодости, лета и лекарственных растений, либо просто фольклорным персонажем. Праздник, посвященный Купале, традиционно праздновали в день летнего солнцестояния.

В то же время христианская традиция верующих чтит Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя 24 июня. Иоанн Креститель является одним из важнейших святых в христианстве. Он был пророком и предшественником Иисуса Христа, предсказал его приход и крестил его в реке Иордан. Его рождение считается чудом, поскольку его мать Елизавета была бесплодной и уже в преклонном возрасте, когда ангел сообщил ее мужу Захарии о предстоящем рождении сына.

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