На греческом острове Гидра сгорел единственный лес из-за фейерверка с яхты: арестованы 13 туристов

Туристы запустили салют с яхты, в результате чего вспыхнул пожар, который они пытались безуспешно укротить сами, в конце концов они вызвали пожарных и сбежали.

Источник фото: Daily Mail

На греческом острове Гидра вспыхнул лесной пожар после запуска фейерверка с яхты. В результате инцидента сгорел единственный сосновый лес на острове. Власти Греции арестовали 13 членов экипажа и пассажиров яхты, сообщает Daily Mail.

По данным греческих СМИ, пожар вызвали отдыхающие из Казахстана. Яхту арендовали 17 туристов из Казахстана, 13 из которых были арестованы.

Сначала они пытались потушить огонь самостоятельно, но безуспешно. Вызвав спасателей, туристы сбежали с места происшествия. В конце концов, пожар удалось ликвидировать.

В субботу на острове Андрос возник еще один пожар, из-за которого эвакуировали четыре деревни с помощью самолетов и вертолетов.

Греция ужесточила наказание за поджоги: виновным грозит до 20 лет заключения и штраф до 200 000 евро. Мэр Гидры Гиоргос Кукудакис заявил о намерении подать в суд на отдыхающих с яхты.

Греция готовится к сложному лету из-за высоких температур и сильных ветров, создающих высокий риск лесных пожаров.

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