Практика судов
  1. В Украине

Украина уже получила решение по новым системам Patriot, – Зеленский

08:30, 24 июня 2024
Украина работает над поставкой новых систем ПВО Patriot и нуждается в дальнобойном оружии.
Украина уже получила решение по новым системам Patriot, – Зеленский
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина активно работает над поставками новых систем противовоздушной обороны Patriot, а также имеет острую потребность в дальнобойном оружии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Мы уже получили решение по новым Patriot для Украины и готовим продолжение, мы работаем над поставкой еще систем ПВО», - заявил президент.

Зеленский также отметил, что дальнобойное оружие является критически важным для ускорения завершения войны. «И дальнобойность сейчас - это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить россию к справедливому миру», - подчеркнул он.

Эти заявления отражают стратегию Украины по укреплению обороноспособности и приближению завершения военного конфликта на справедливых условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда отступила от предыдущих выводов БП ВС по пересмотру заочного решения

Как отметила БП ВС в свежем постановлении, новосформированный подход Большой Палаты Верховного Суда вызвал многочисленные дискуссии и разногласия в применении норм процессуального права.

Еще одна победительница конкурса на должность судьи отказалась от должности судьи

Прокурор из числа участников отбора 2017 года решила не связывать свою жизнь с карьерой судьи.

Связь несчастного случая с полицейским с исполнением служебных обязанностей – Верховный Суд высказал позицию

Верховный Суд высказался об обстоятельствах наступления несчастного случая в период прохождения службы полицейским, которые связаны с исполнением им своих служебных обязанностей.

В каких случаях ТЦК может рассмотреть дело о нарушении правил военного учета в отсутствие нарушителя

ТЦК может рассматривать дело при отсутствии лица только в случаях, когда есть совокупность двух условий – данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Віктор Братасюк
    Віктор Братасюк
    суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області