Украина уже получила решение по новым системам Patriot, – Зеленский

Украина работает над поставкой новых систем ПВО Patriot и нуждается в дальнобойном оружии.

Источник фото: ukrinform

Украина активно работает над поставками новых систем противовоздушной обороны Patriot, а также имеет острую потребность в дальнобойном оружии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Мы уже получили решение по новым Patriot для Украины и готовим продолжение, мы работаем над поставкой еще систем ПВО», - заявил президент.

Зеленский также отметил, что дальнобойное оружие является критически важным для ускорения завершения войны. «И дальнобойность сейчас - это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить россию к справедливому миру», - подчеркнул он.

Эти заявления отражают стратегию Украины по укреплению обороноспособности и приближению завершения военного конфликта на справедливых условиях.

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