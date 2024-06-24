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Україна вже отримала рішення щодо нових систем Patriot, – Зеленський

08:30, 24 червня 2024
Україна працює над постачанням нових систем ППО Patriot та потребує далекобійної зброї.
Україна вже отримала рішення щодо нових систем Patriot, – Зеленський
Джерело фото: ukrinform
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Україна активно працює над постачанням нових систем протиповітряної оборони Patriot, а також має гостру потребу в далекобійній зброї. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Ми вже отримали рішення щодо нових Patriot для України й готуємо продовження, ми працюємо над постачанням іще систем ППО», — заявив президент.

Зеленський також наголосив, що далекобійна зброя є критично важливою для прискорення завершення війни. «І далекобійність зараз - це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити росію до справедливого миру», — підкреслив він.

Ці заяви відображають стратегію України щодо зміцнення обороноздатності та наближення завершення військового конфлікту на справедливих умовах.

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