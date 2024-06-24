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Понеділок в Україні почнеться з дощів – прогноз синоптика

07:18, 24 червня 2024
Дощі зроблять температуру повітря більш комфортною.
Понеділок в Україні почнеться з дощів – прогноз синоптика
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У понеділок, 24 червня, в деяких регіонах України очікуються дощі, які сприятимуть зниженню температури повітря до більш комфортного рівня. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в ніч проти 24 червня грозові дощі пройдуть на південному заході України, зокрема на Одещині та у Чернівецькій області. Також опади передбачаються на сході країни.

Протягом дня у понеділок грозові дощі періодично очікуються у північних регіонах, включаючи Волинь та Рівненщину. Ввечері 24 червня дощі прогнозуються на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та Приазов'ї.

Діденко зазначила, що температура повітря протягом дня коливатиметься в межах комфортних +22...+28 °С, у південній частині +28...+32 °С.

Вона також додала, що протягом тижня дощі переважатимуть у районі Карпат.

У Києві в понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами, а температура повітря вдень буде комфортною — +22...+24 °С.

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