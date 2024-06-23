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Буданов назвав умову України, за якої закінчиться війна

21:51, 23 червня 2024
Війна триватиме, доки Україна не поверне всі окуповані території, – Буданов.
Буданов назвав умову України, за якої закінчиться війна
Джерело фото: golosameriki
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що стратегічною метою України у війні з росією є повернення всіх окупованих територій. За його словами, іншого варіанту у країни немає. Про це Буданов сказав у інтерв'ю для The Philadelphia Inquirer.

«У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно», — підкреслив він.

Буданов також зазначив, що відповіддю України на чисельну перевагу російських військ є застосування передових військових технологій на полі бою. Це стосується використання різних типів безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

«Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні», — зазначив керівник ГУР.

Він також підкреслив необхідність відрізання Криму, захопленого та перетвореного росією на величезну військову базу, від російського постачання.

«Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати», ― сказав Буданов, додавши, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.

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