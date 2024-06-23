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Буданов назвал условие Украины, при котором закончится война

21:51, 23 июня 2024
Война будет продолжаться, пока Украина не вернет все оккупированные территории, – Буданов.
Буданов назвал условие Украины, при котором закончится война
Источник фото: golosameriki
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что стратегической целью Украины в войне с Россией является возвращение всех оккупированных территорий. По его словам, другого варианта у страны нет. Об этом Буданов сказал в интервью для The Philadelphia Inquirer.

«У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно», - подчеркнул он.

Буданов также отметил, что ответом Украины на численное превосходство российских войск является применение передовых военных технологий на поле боя. Это касается использования различных типов беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

«Технологии будут иметь достаточно важное влияние в этой войне», - отметил руководитель ГУР.

Он также подчеркнул необходимость отрезания Крыма, захваченного и превращенного Россией в огромную военную базу, от российского снабжения.

«Мы должны сделать все, чтобы это реализовать», - сказал Буданов, добавив, что в этом процессе важную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.

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