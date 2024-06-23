Зеленский назвал приоритетные задачи, чтобы выйти на путь по каждому пункту Формулы мира

Украина работает по пунктам Формулы мира, чтобы количество подписей под коммюнике Формулы мира увеличивалось.

Источник фото: vin.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина вместе с международными партнерами будет работать над достижением общего пути восстановления безопасности в соответствии с пунктами украинской Формулы мира. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

По словам Зеленского, важным достижением этой недели стало добавление шести новых подписей под совместным коммюнике Саммита мира.

«Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира. Именно справедливого мира. Будет еще больше подписей под коммюнике», - отметил президент.

Сейчас Украина активно работает над тем, чтобы количество подписей под коммюнике Формулы мира увеличивалось. Зеленский также отметил, что готовится работа в группах по пунктам Формулы мира.

«Также постепенно мы готовим работу в группах по пунктам формулы мира. Наша задача неизменна - выйти в течение ближайших месяцев на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов формулы мира. И это возможно», - подчеркнул глава государства.

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