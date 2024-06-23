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Зеленский назвал приоритетные задачи, чтобы выйти на путь по каждому пункту Формулы мира

21:33, 23 июня 2024
Украина работает по пунктам Формулы мира, чтобы количество подписей под коммюнике Формулы мира увеличивалось.
Зеленский назвал приоритетные задачи, чтобы выйти на путь по каждому пункту Формулы мира
Источник фото: vin.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина вместе с международными партнерами будет работать над достижением общего пути восстановления безопасности в соответствии с пунктами украинской Формулы мира. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

По словам Зеленского, важным достижением этой недели стало добавление шести новых подписей под совместным коммюнике Саммита мира.

«Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира. Именно справедливого мира. Будет еще больше подписей под коммюнике», - отметил президент.

Сейчас Украина активно работает над тем, чтобы количество подписей под коммюнике Формулы мира увеличивалось. Зеленский также отметил, что готовится работа в группах по пунктам Формулы мира.

«Также постепенно мы готовим работу в группах по пунктам формулы мира. Наша задача неизменна - выйти в течение ближайших месяцев на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов формулы мира. И это возможно», - подчеркнул глава государства.

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