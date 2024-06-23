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Зеленський назвав пріоритетні завдання, аби вийти на шлях за кожним пунктом Формули миру

21:33, 23 червня 2024
Україна працює за пунктами Формули миру, аби кількість підписів під комюніке Формули миру збільшувалася.
Зеленський назвав пріоритетні завдання, аби вийти на шлях за кожним пунктом Формули миру
Джерело фото: vin.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими місяцями Україна разом з міжнародними партнерами працюватиме над досягненням спільного шляху відновлення безпеки відповідно до пунктів української Формули миру. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, важливим досягненням цього тижня стало додавання шести нових підписів під спільним комюніке Саміту миру.

«Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру. Саме справедливого миру. Буде ще більше підписів під комюніке», – зазначив президент.

Наразі Україна активно працює над тим, щоб кількість підписів під комюніке Формули миру збільшувалася. Зеленський також наголосив, що готується робота в групах за пунктами Формули миру.

«Також поступово ми готуємо роботу в групах за пунктами формули миру. Наше завдання незмінне - вийти протягом найближчих місяців на спільний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним з пунктів формули миру. І це можливо», – підкреслив глава держави.

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