Зеленський назвав пріоритетні завдання, аби вийти на шлях за кожним пунктом Формули миру

Україна працює за пунктами Формули миру, аби кількість підписів під комюніке Формули миру збільшувалася.

Джерело фото: vin.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими місяцями Україна разом з міжнародними партнерами працюватиме над досягненням спільного шляху відновлення безпеки відповідно до пунктів української Формули миру. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, важливим досягненням цього тижня стало додавання шести нових підписів під спільним комюніке Саміту миру.

«Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру. Саме справедливого миру. Буде ще більше підписів під комюніке», – зазначив президент.

Наразі Україна активно працює над тим, щоб кількість підписів під комюніке Формули миру збільшувалася. Зеленський також наголосив, що готується робота в групах за пунктами Формули миру.

«Також поступово ми готуємо роботу в групах за пунктами формули миру. Наше завдання незмінне - вийти протягом найближчих місяців на спільний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним з пунктів формули миру. І це можливо», – підкреслив глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.