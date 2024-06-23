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ЗСУ отримають боєприпаси від Чехії до кінця червня

21:15, 23 червня 2024
Перша партія боєприпасів у рамках «чеської ініціативи» надійде до України до кінця червня.
ЗСУ отримають боєприпаси від Чехії до кінця червня
Джерело фото: censor.net
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Українські військові отримають першу партію боєприпасів у рамках «чеської ініціативи» до кінця червня, як було заплановано. Про це заявила міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова в ефірі телеканалу CNN Prima NEWS.

«Можу сказати, що перша партія дійсно буде доставлена або доставляється, щоб бути там (в Україні) до кінця червня, як ми й обіцяли», – зазначила Чернохова.

На запитання щодо того, чи отримали вже Збройні сили України амуніцію, придбану в рамках чеської ініціативи, Чернохова відповіла, що не може розкривати таку інформацію через домовленості з партнерами. Вона пояснила, що росія може спробувати викупити цю амуніцію в країнах, які не хочуть ставати на бік жодної зі сторін, щоб завадити її постачанню до України. Також вона наголосила на загрозі атак на склади боєприпасів, які рф може здійснити, щоб зірвати поставки.

Чернохова повідомила, що до цього часу укладено угоди та меморандуми про взаєморозуміння з 18 країнами. Лише минулого тижня вона підписала відповідний документ з колегою з Ісландії. Фінансування наразі надійшло від чотирьох-п'яти країн.

Міністерка також визнала, що деякі боєприпаси можуть бути не дуже якісними, але перед відправкою до України їх оглядатимуть чеські фахівці і, за необхідності, ремонтуватимуть.

«Ми продовжуємо проект і маємо ще багато чого запропонувати нашим партнерам», – підкреслила Чернохова.

Минулого тижня Чернохова відвідала збройові компанії в Пардубіцькому краї, які виробляють зброю для чеської армії та багатьох країн світу. Результати відвідання вона планує обговорити зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим найближчими тижнями.

«Наша допомога Україні не завершиться», – запевнила Чернохова.

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