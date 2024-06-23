Відключення електроенергії паралізувало аеропорт Манчестера: рейси скасовували чи затримували

Близько 90 тисяч пасажирів постраждали через масштабне відключення електрики в аеропорту Манчестера.

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Усі рейси з аеропорту Манчестера у Великій Британії були скасовані або суттєво затримані через масштабне відключення електроенергії. Про це повідомляє Sky News.

Збій в електропостачанні вплинув не лише на аеропорт, а й на багато інших об'єктів у прилеглих районах північного заходу Англії. Очікується, що польоти відновляться пізніше, оскільки персонал аеропорту докладає зусиль, щоб мінімізувати тривалість перебоїв.

Керуючий директор аеропорту Кріс Вудруф зазначив, що до 90 000 пасажирів постраждали через «несправність кабелю, яка спричинила стрибок напруги і вивела з ладу системи безпеки та перевірку багажу».

З самого ранку рейси з терміналів 1 і 2 не могли вилетіти, і деякі з них довелося перенаправити. Пан Вудруф висловив співчуття постраждалим пасажирам та наголосив на важливості запобігання подальшим збоям.

«Коли термінали 1 і 2 не можуть відправляти пасажирів цілий ранок, це матиме наслідки. І мені дуже шкода, що це сталося, і зараз ми дбаємо про те, щоб цей вплив не поширився на завтра», – сказав Вудруф.

Наразі електропостачання відновлено, і аеропорт працює над тим, щоб пасажири, які вже знаходяться в його приміщеннях, могли якнайшвидше відправитися на рейси. Проте зазначається, що «перебої, спричинені відключенням електроенергії, означають, що в деяких випадках багаж може не потрапити на ці рейси».

Через величезні черги та затримки пасажири, які вже перебувають в аеропорту, стикаються зі значними незручностями та можливими скасуваннями рейсів. Деякі рейси, що прибувають до Манчестера, перенаправляють в інші аеропорти, а на прикордонному контролі спостерігаються затримки.

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