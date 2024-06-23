Стрілянини у Дагестані: невідомі обстріляли синагогу, церкву та пост поліції

Стрілянини сталися у російських Дербенті та Махачкалі, в останньому ліквідовано двох нападників.

Джерело фото: volynnews

Пропагандистські ЗМІ повідомляють про серію нападів у російських містах Дербент та Махачкала Дагестану. Невідомі особи з автоматичної зброї обстріляли синагогу, церкву та пост поліції, повідомляє російське МВС.

У Дербенті нападники атакували дві культові споруди, внаслідок чого стався загибель одного поліцейського. У Махачкалі обстріляли вуличний пост Дорожньо-патрульної служби, що призвело до смерті ще одного поліцейського та поранення шести інших правоохоронців. Повідомляється, що серед цивільного населення постраждалих немає.

За даними російських Telegram-каналів Baza та Mash, також зафіксована стрілянина на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу, де відбулася дуель, що призвела до загибелі однієї особи та поранення іншої.

Глава Дагестана Сергій Мєліков заявив про активацію плану «Перехват» і створення оперативного штабу для встановлення осіб нападників. Він підкреслив, що події у Дербенті та Махачкалі спрямовані на дестабілізацію суспільної ситуації.

Заступник голови громадської наглядової комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив про вбивство священника у церкві в Дербенті та загибель охоронця церкви у Махачкалі. Ще один охоронець був поранений під час нападу у Махачкалі.

Крім того, стало відомо про ліквідацію двох терористів, які напали на поліцейських у Махачкалі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.