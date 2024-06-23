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У Запоріжжі виставили на продаж найбільшу в Україні бронзову пам’ятник Леніна

20:39, 23 червня 2024
Кошти підуть на потреби Збройних Сил України.
У Запоріжжі виставили на продаж найбільшу в Україні бронзову пам’ятник Леніна
Джерело фото: Prozorro
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Секретар Запорізької міської ради та виконуюча обов’язки міського голови Регіна Харченко оголосила про початок продажу найбільшої в Україні бронзової скульптури вождя російських більшовиків Володимира Леніна.

«Громадо! Стартував продаж найбільшої в Україні бронзової скульптури Леніна!», - написала Харченко у своєму оголошенні.

Зазначається, що усі кошти від продажу цієї скульптури та інших елементів підуть на підтримку українських захисників, які воюють проти російської агресії.

Оголошення про продаж було розміщене на тендерному порталі Prozorro. Виставлені на продаж також інші бронзові скульптури, включаючи сталевара, колгоспницю, електрика, інженера-будівельника, а також великі та малі літери.

«Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер («ЛЕНІН») 24, 36 кг, малих («Комунізм - це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни») - 34,74 кг», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією з оголошення, вага бронзової скульптури Леніна становить 12310 кг, загальна вага інших скульптур і літер також значна.

Початкова ціна продажу скульптури В.І. Леніна складає 10 477 214,36 гривень.

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