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Виплати пораненим військовим: як працює система соціального забезпечення

07:36, 24 червня 2024
Українським захисникам передбачені виплати під час лікування.
Виплати пораненим військовим: як працює система соціального забезпечення
Джерело фото: ukrinform
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Міністерство оборони України продовжує забезпечувати соціальне підтримку пораненим військовослужбовцям під час перебування на лікуванні. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Департаменту соціального забезпечення Міноборони України, такі виплати здійснюються протягом перших чотирьох місяців.

Військовослужбовцям, які знаходяться у лікарняних закладах або у відпустці для лікування через хворобу, нараховується грошове забезпечення за останнім місцем служби. Це відбувається на підставі висновку медичного закладу та рішення командира військової частини. Після чотирьох місяців лікування виплати здійснюються на підставі подальших висновків лікарів та військових керівників.

Особлива увага приділяється виплатам додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для військовослужбовців з тяжкими пораненнями. Ця винагорода нараховується з дня отримання поранення, включаючи період переміщення до лікарні або перебування у відпустці для лікування.

Система виплат розрахована на підтримку військових під час їхнього важкого періоду лікування та відновлення здоров’я, забезпечуючи відповідну соціальну підтримку та матеріальне забезпечення.

Нагадаємо, що за потреби, отримати протез в Україні можна безоплатно за державною програмою, яка реалізується Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Першочергово протезування здійснюється військовослужбовцям, які захищали Батьківщину.

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