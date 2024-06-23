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Безкоштовне протезування для військовослужбовців: які документи потрібні

13:37, 23 червня 2024
Компенсація протезування можлива як в Україні, так і за кордоном, якщо відсутні відповідні засоби протезування в нашій державі.
Безкоштовне протезування для військовослужбовців: які документи потрібні
Фото з відкритих джерел
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За потреби, отримати протез в Україні можна безоплатно за державною програмою, яка реалізується Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Першочергово протезування здійснюється військовослужбовцям, які захищали Батьківщину. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили особливості протезування для військовослужбовців.

Хто має право на безоплатне протезування

На безоплатне протезування мають право такі категорії осіб:

  • військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур;
  • особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДПС, Держмитслужби, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, військовослужбовців МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань;
  • особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення;
  • працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення;
  • особи, які в період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок безпосередньо під час участі у таких заходах.

Скільки разів військовослужбовець може скористатись правом безоплатного протезування

Державна допомога на протезування відбувається шляхом надання грошової допомоги. Право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки може бути використано учасником бойових дій:

  • один раз на п’ять років для протезування верхньої кінцівки;
  • один раз на шість років для протезування/ортезування нижньої кінцівки;
  • два рази на рік для забезпечення вкладишами із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок.

Що включає грошова допомога для протезування

Грошова допомога включає оплату витрат на:

  • протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності,  вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та їх післягарантійний ремонт;
  • проїзд (крім квитків для проїзду у вагонах 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та харчування за кордоном учасника бойових дій та його супроводжуючої особи (в разі потреби);
  • послуги перекладача (в разі потреби).

Компенсація протезування можлива як в Україні, так і за кордоном, якщо відсутні відповідні засоби протезування в нашій державі.

Розмір грошової допомоги

Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на момент укладення договору.

Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки спеціальними виробами для занять спортом без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на момент укладення договору.

Перелік необхідних документів для отримання послуги безоплатного протезування

Учасник бойових дій або його законний представник повинен подати особисто або поштою до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або його територіального відділення за місцем проживання/перебування:

  • заяву;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в протезуванні та/або ортезуванні;
  • довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання під час військової агресії Російської Федерації проти України;
  • витяг з історії хвороби;
  • фото- та відеоматеріали щодо стану кукси та наявного об’єму рухів;
  • витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або копію іншого документа з відомостями про участь в антитерористичній операції, для військовослужбовців, яким не встановлено інвалідність.

Строк розгляду документів

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю або його територіальне відділення протягом 10 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) зазначених документів та матеріалів опрацьовує їх.

Якщо до заяви додано не всі документи, зазначені в цьому пункті, Фонд або його територіальне відділення у 3-денний строк повідомляє про те, які документи необхідно подати додатково.

Якими засобами реабілітації забезпечуються військовослужбовці

До допоміжних засобів реабілітації, якими забезпечуються військовослужбовці, належать:

  • протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;
  • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
  • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
  • засоби для пересування;
  • меблі та оснащення;
  • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Військовослужбовцям може бути здійснена виплата грошової компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації та може бути здійснено безготівкове перерахування (відшкодування) коштів установам, що виконали індивідуальні заявки осіб.

Куди подавати заяву про забезпечення засобом реабілітації

Заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) у паперовій або електронній формі може бути подана:

  • до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної  держадміністрації у м. Києві та Севастополі, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради (далі – органи соціального захисту населення);
  • до уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
  • до центру надання адміністративних послуг;
  • через електронний кабінет особи з інвалідністю, іншої особи у банку даних;
  • через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності технічної можливості);
  • до територіального відділення Фонду.

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