Побиття колишнього військовослужбовця у Києві: 17 річному юнаку повідомлено про підозру

Хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю.

Правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який скоїв напад на колишнього військового 32 ОМБр Олександра в Києві, коли той гуляв зі своїм собакою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Нападником виявився 17-річний хлопець. Він є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

«На вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав», — йдеться у повідомленнію

Юнаку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю.

Нападнику загрожує штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

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