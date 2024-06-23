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На Сумщині депутата облради підозрюють в умисному вбивстві лісника

12:43, 23 червня 2024
Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва.
На Сумщині депутата облради підозрюють в умисному вбивстві лісника
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Депутата Сумської обласної ради підозрюють в умисному вбивстві людини з мисливської зброї. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 21 червня на території мисливського господарства «Північний ліс» у Конотопському районі.

«Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події», - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний перебуває в ізоляторі.

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