В Сумской области депутата облсовета подозревают в умышленном убийстве лесника

Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат вместо установленной мишени выстрелил в работника лесничества.

Депутат Сумского областного совета подозревается в умышленном убийстве человека из охотничьего оружия. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 21 июня на территории охотхозяйства «Северный лес» в Конотопском районе.

«Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат вместо установленной мишени выстрелил в работника лесничества, который находился в зоне ведения огня. От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится в изоляторе.

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