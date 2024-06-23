Графики отключений света 23 июня начнут применять раньше

Графики будут действовать с 11:00 и до 23:00.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В воскресенье, 23 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений раньше. Об этом сообщила ДТЭК.

Так, по указанию Укрэнерго, графики будут действовать с 11:00 и до 23:00.

Ранее сообщалось, что отключения света будут действовать только вечером - с 19:00 до 23:00.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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