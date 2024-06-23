Растрата более 1,9 млн грн на закупки автономных обогревателей: перед судом предстанет глава одного из департаментов Полтавского горсовета

Руководитель одного из департаментов Полтавского горсовета будет судить по факту растраты более 1,9 млн грн на закупки автономных пунктов обогрева. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.
Отмечается, что прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении главы одного из департаментов Полтавского городского совета. Ей инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Установлено, что в декабре 2022 женщина от имени департамента заключила с полтавским обществом два договора на закупку 78 автономных обогревателей по завышенным ценам и непригодных для использования в жилых помещениях.
Как следствие, территориальному обществу в лице исполнительного комитета Полтавского городского совета нанесен ущерб на общую сумму более 1 млн 900 тыс. грн.
По ходатайству следователя и прокурора обвиняемая отстранена от должности.
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