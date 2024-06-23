Практика судов
  1. В Украине

Растрата более 1,9 млн грн на закупки автономных обогревателей: перед судом предстанет глава одного из департаментов Полтавского горсовета

17:31, 23 июня 2024
Установлено, что женщина от имени департамента заключила с полтавским обществом два договора по закупке 78 автономных обогревателей по завышенным ценам и непригодных для использования в жилых помещениях.
Растрата более 1,9 млн грн на закупки автономных обогревателей: перед судом предстанет глава одного из департаментов Полтавского горсовета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель одного из департаментов Полтавского горсовета будет судить по факту растраты более 1,9 млн грн на закупки автономных пунктов обогрева. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Отмечается, что прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении главы одного из департаментов Полтавского городского совета. Ей инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Установлено, что в декабре 2022 женщина от имени департамента заключила с полтавским обществом два договора на закупку 78 автономных обогревателей по завышенным ценам и непригодных для использования в жилых помещениях.

Как следствие, территориальному обществу в лице исполнительного комитета Полтавского городского совета нанесен ущерб на общую сумму более 1 млн 900 тыс. грн.

По ходатайству следователя и прокурора обвиняемая отстранена от должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сумма возмещения по гражданскому иску в уголовном производстве не обязательно должна совпадать с размером причиненного преступлением ущерба – Верховный Суд

Нанесенный преступлением ущерб как обстоятельство, влияющее на его квалификацию, и возмещение ущерба как способ защиты нарушенного гражданского права и компенсационный механизм отличаются по правовым последствиям – Верховный Суд.

Использование Минобороны информационных систем США не потребует дополнительных процедур подтверждения соответствия в Украине – Кабмин

Кабмин установил, что для использования Министерством обороны информационных или электронных коммуникационных систем США не требуется дополнительных процедур по подтверждению соответствия, действующим для других систем.

Народные депутаты одобрили законопроект о Военной полиции, которая будет иметь право проникать в жилище в определенных случаях

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и в неотложных случаях, связанных с непосредственным преследованием лиц, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Доплата за работу в зоне ЧАЭС не учитывается в составляющих для перерасчета пенсий – Верховный Суд

Верховный Суд определил, включается ли доплата за работу в зоне Чернобыльской АЭС в составляющие денежного довольствия для перерасчета пенсий.

Конституция Украины презюмирует правомерность совершенных Президентом Украины действий и принятых им решений – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что Конституция Украины презюмирует правомерность совершенных Президентом Украины действий, бездействия и принятых им решений.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси