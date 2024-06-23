Розтрата понад 1,9 млн грн на закупівлі автономних обігрівачів: перед судом постане очільниця одного з департаментів Полтавської міськради

Встановлено, що жінка від імені департаменту уклала з полтавським товариством два договори на закупівлю 78 автономних обігрівачів за завищеними цінами та непридатних для використання в житлових приміщеннях.

Очільницю одного з департаментів Полтавської міськради судитимуть за фактом розтрати понад 1,9 млн грн на закупівлі автономних пунктів обігріву. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Зазначається, що прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно очільниці одного з департаментів Полтавської міської ради. Їй інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у грудні 2022 року жінка від імені департаменту уклала з полтавським товариством два договори на закупівлю 78 автономних обігрівачів за завищеними цінами та непридатних для використання в житлових приміщеннях.

Як наслідок, територіальній громаді в особі виконавчого комітету Полтавської міської ради завдано збитки на загальну суму понад 1 млн 900 тис. грн.

Наразі за клопотанням слідчого і прокурора обвинувачена відсторонена від посади.

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