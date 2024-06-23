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В Італії планують посилити боротьбу з експлуатацією трудових мігрантів

13:19, 23 червня 2024
Щонайменше кожен четвертий працівник сільського господарства в Європі є мігрантом.
В Італії планують посилити боротьбу з експлуатацією трудових мігрантів
Ілюстративне фото, джерело - Associated Press
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В Італії мають намір посилити боротьбу з експлуатацією трудових мігрантів. Про це зазначила міністр праці Італії Марина Кальдероне, передає Politico.

«Ми збільшили кількість трудових інспекторів і протягом року зможемо подвоїти кількість перевірок у порівнянні з тими, що проводилися в останні роки», – заявила Кальдероне.

Відповідний крок був зроблений після смерті громадянина Індії Сатнама Сінгха, працівника ферми, якого, як стверджується, роботодавець залишив на дорозі в сільській місцевості Латина, недалеко від Риму, після того, як йому відірвало руку в результаті нещасного випадку на виробництві.

Цей інцидент був широко засуджений політиками та профспілками.

Міністр сільського господарства Франческо Лоллобриджида заявив, що це «трагедія, яка не повинна залишати нас байдужими і на яку необхідно пролити повне світло». Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні «знаходиться на передовій ... у боротьбі з усіма формами трудової експлуатації», додав він.

Видання вказує, що щонайменше кожен четвертий працівник сільського господарства в Європі є мігрантом. Очолювана мафією експлуатація нелегальних мігрантів поширена в Італії, де вона називається «капоралато».

Марина Кальдероне зазначила, що завдяки «розвідданим і перехресним посиланням на дані ми зможемо скласти карту того, що відбувається на полях, і зможемо втрутитися». Вона додала, що інтенсифікація «суцільних перевірок» буде спостерігатися з кожним днем.

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