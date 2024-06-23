Як визначити обов’язковий відсоток платежу при призначенні субсидії: роз’яснення ПФУ

Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як визначити обов’язковий відсоток платежу при призначенні субсидії.

Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу.

Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою постановою КМУ від 27.07.1998 №1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії».

Для визначення обов’язкового відсотка платежу необхідно:

обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

поділити середньомісячний сукупний дохід на кількість членів домогосподарства, визначити середньомісячний дохід на одну особу;

поділити дохід на одну особу на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

поділити отриманий результат на 2, а потім помножити на 15%.

Раніше ми писали, який порядок надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.