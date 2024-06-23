Як визначити обов’язковий відсоток платежу при призначенні субсидії: роз’яснення ПФУ

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як визначити обов’язковий відсоток платежу при призначенні субсидії.
Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу.
Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.
Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою постановою КМУ від 27.07.1998 №1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії».
Для визначення обов’язкового відсотка платежу необхідно:
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