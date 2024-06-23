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Члени найзаможнішої сім'ї Великої Британії отримали вироки за експлуатацію слуг

11:13, 23 червня 2024
Швейцарський суд засудив чотирьох членів найбагатшої родини Великої Британії — Хіндуджа — за експлуатацію людей з Індії у своєму маєтку в Женеві.
Члени найзаможнішої сім'ї Великої Британії отримали вироки за експлуатацію слуг
Фото: Getty Images
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Четверо членів найзаможнішої родини у Великій Британії отримали тюремні терміни за експлуатацію персоналу, привезеного з Індії для роботи на своїй віллі в Женеві. Про це повідомляють Guardian та BBC.

Зазначається, що Пракаш і Камаль Хіндуджа, а також їхній син Аджай і його дружина Намрата були визнані швейцарським судом винними в експлуатації та нелегальному працевлаштуванні і засуджені до тюремного ув'язнення терміном від чотирьох до чотирьох з половиною років.

За більш серйозним звинуваченням у торгівлі людьми їх було виправдано.

Адвокати, які представляють підсудних, заявили, що мають намір подати апеляцію на це рішення.

В чому звинувачують родину

Троє робітників, які приїхали з Індії, стверджують, що сім'я платила їм лише 7 фунтів стерлінгів (8 доларів) за 18-годинний робочий день - менше десятої частини суми, передбаченої швейцарським законодавством, - і конфіскувала їхні паспорти. Вони також стверджували, що сім'я рідко дозволяла їм виходити з дому.

Під час судового процесу прокурори стверджували, що сім'я витрачала більше на собаку, ніж на прислугу.

Адвокати сім’ї Хіндуджа наголосишували, що працівники отримували достатньо пільг, не були ізольовані і могли вільно залишати віллу.

Працівники «були вдячні індусам за те, що вони запропонували їм краще життя», - зазначав пан Ассаель.

Найстарші члени сім’ї, обом за 70 років, не з'явилися на судові засідання, через поганий стан здоров'я. Аджай і Намрата були присутні на суді, але не почули вирок.

Після винесення вироку обвинувачення попросило негайно видати ордер на арешт молодшого з подружжя Хіндуджа, але суддя відмовив у цьому. Захист заявив, що Камаль Хіндуджа зараз перебуває в лікарні в Монако, а троє інших членів сім'ї - біля його ліжка.

Сім'я Хіндуджа володіє Hinduja Group — транснаціональною групою, яка займається нафтою, газом і банківською справою. Також родина має готель Raffles у Лондоні. Сукупний статок сім'ї оцінюють у приблизно 37 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 47 млрд доларів).

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