На Київщині через падіння уламків ракети постраждали двоє людей: в ДСНС показали наслідки обстрілу рф, фото

В одному з районів області зруйновані приватні будинки і споруди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Внаслідок нічного ракетного обстрілу рф на Київщині постраждали дві людини. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зокрема, унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.

Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі. Наразі на місці падіння уламків працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки ракетної атаки.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.

На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.