В Киевской области из-за падения обломков ракеты пострадали два человека: в ГСЧС показали последствия обстрела рф, фото

В одном из районов области разрушены частные дома и постройки.

В результате ночного ракетного обстрела рф в Киевской области пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

В частности, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли.

Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля. В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы, ликвидирующие последствия ракетной атаки.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки.

На ликвидации задействовано 2 единицы техники и 15 человек личного состава.

На месте работают психологи и медицинские работники ГСЧС.

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