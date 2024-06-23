В Киевской области из-за падения обломков ракеты пострадали два человека: в ГСЧС показали последствия обстрела рф, фото

В результате ночного ракетного обстрела рф в Киевской области пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.
В частности, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли.
Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля. В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы, ликвидирующие последствия ракетной атаки.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки.
На ликвидации задействовано 2 единицы техники и 15 человек личного состава.
На месте работают психологи и медицинские работники ГСЧС.
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