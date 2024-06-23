Польша рассматривает полное закрытие границы с Беларусью: что известно

В частности, Варшава изучает, какие последствия будет иметь для экономики и местных общин закрытие пограничных переходов.

В Польше рассматривается полное закрытие границы с Беларусью. В частности, Варшава изучает, какие последствия будет иметь для экономики и местных общин закрытие пограничных переходов. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24.

«Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин», - указал Сикорский.

Он отметил, что, например, «финны закрыли пограничные переходы с рф и катание закончилось».

По его словам, происходящее на нашей восточной границе «в настоящее время является полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб».

Министр подчеркнул, что особенно поражает, что эти люди проходят инструктаж офицеров белорусского государства, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда ребята в жилетах. Он подчеркнул, что это совершенно неприемлемо.

Сикорский отметил, что «мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко почувствовал их действие, а не мы».

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