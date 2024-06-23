В Украине отмечают День государственной службы: еще празднуют 23 июня

В Украине в этот день отмечают День Святой Троицы и День государственной службы.

Фото из открытых источников

В воскресенье, 23 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В Украине в этот день отмечают День государственной службы и День молодежных и детских организаций Украины.

В мире – Всемирный день информаторов, Международный Олимпийский день, День государственной службы ООН, Международный день информирования о синдроме Драве, Международный день вдов и Международный день женщин в инженерии.

День государственной службы

Событие основано ООН в декабре 2002 года. Главная ее цель – привлечение внимания стран-членов к важной роли государственной службы в международном развитии.

4 апреля 2003 года Леонид Кучма подписал Указ № 291/2003 об учреждении нового праздника – Дня государственной службы. Праздник вводится на основе роли «государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства». Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день также отмечают День государственной службы Организации Объединенных Наций.

Какой сегодня церковный праздник

День Святой Троицы, также известный как Пятидесятница, является одним из главных христианских праздников. Согласно Евангелию, именно в этот день Святой Дух подобный огненным языкам сошел на апостолов Иисуса Христа и Деву Марию.

В этот день принято ходить в церковь. На Троицу святят травы и букеты полевых цветов, потом кладут возле икон.

Также на Троицу украшают дом травами и молодыми ветвями. Считается, что это может оградить дом от злых духов. Именно поэтому Троицу называют Зеленым праздником.

Раньше на Троицу собирали травы. Считалось, что на праздник усиливается их целебная сила. Также верили, что в этот день нужно обязательно походить босиком по траве.

Календарь важных событий за 23 июня:

1868 — Кристофер Шоулз из штата Висконсин получил патент на пишущую машинку;

1888 – В Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому;

1917 - На II Всеукраинском военном съезде в Киеве был провозглашен I Универсал Украинской Центральной Рады;

1940 – Французский генерал Шарль де Голль объявил о создании в Лондоне Французского национального комитета;

1961 – Вступил в силу подписанный в 1959 году Договор о мирном научном использовании Антарктики;

1987 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6 м 3 см;

1990 – началось возвращение крымских татар на Родину;

2001 – Начался трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину;

2016 – На референдуме о членстве Великобритании в ЕС большинство его участников (52% за явки 72%) проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза ("Брекзит"). На следующий день премьер-министр Дэвид Кэмерон, главный оппонент "Брекзита", объявил о своем намерении выйти в отставку;

2022 – Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Грузия статус кандидата не получила.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.