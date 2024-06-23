Практика судов
  1. В Украине

Ночная атака «Калибрами»: две ракеты сбили в пределах Киевской области

08:12, 23 июня 2024
Враг атаковал Украину тремя крылатыми ракетами из акватории Азовского моря.
Ночная атака «Калибрами»: две ракеты сбили в пределах Киевской области
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на воскресенье, 23 июня, враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря.

Воздушные силы ВСУ сбили две ракеты, запущенные российскими оккупантами. Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в Киевской области.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки рф по Украине 22 июня повреждены энергообъекты в двух регионах, пострадали энергетики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов

Квалификационный экзамен в августе, а тестирование на когнитивные способности пока под вопросом.

В Антикоррупционном суде рассказали, при каких условиях конкурс на должности судей ВАКС станет бессмысленным

Для новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пока нет свободных помещений.

Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины

Кабмин одобрил законопроект, решающий проблему, из-за которой раненые военнослужащие не могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших военнослужащих – статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Президент подписал изменения в порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта

В частности, новый закон устанавливает новый порядок одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Кабмин поручил МВД координировать экспериментальный проект по формированию перечня граждан, персональные данные которых внесут в Реестр военнообязанных «Оберег»

Однако и по действующему закону о Реестре «Оберег» предусмотрено, что для формирования базы данных Реестра «Оберег» ЦИК, Налоговая служба и ГМС подают данные по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси