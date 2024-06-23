Ночная атака «Калибрами»: две ракеты сбили в пределах Киевской области

Враг атаковал Украину тремя крылатыми ракетами из акватории Азовского моря.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на воскресенье, 23 июня, враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря.

Воздушные силы ВСУ сбили две ракеты, запущенные российскими оккупантами. Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в Киевской области.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки рф по Украине 22 июня повреждены энергообъекты в двух регионах, пострадали энергетики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.