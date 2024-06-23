Нічна атака «Калібрами»: дві ракети збили в межах Київської області

Ворог атакував Україну трьома крилатими ракетами із акваторії Азовського моря.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У ніч на неділю, 23 червня, ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.

Повітряні сили ЗСУ збили дві ракети, що запустили російські окупанти. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки рф по Україні 22 червня пошкоджено енергооб'єкти у двох регіонах, постраждали енергетики.

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