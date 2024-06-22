На Сумщині депутат облради застрелив лісника

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

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У суботу, 22 червня, прокурор повідомив про підозру депутату Сумської обласної ради за фактом умисного вбивства майстра лісу.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, подія сталась 21 червня близько 19:00 год на території мисливського господарства «Північний ліс», що розташоване в с. Заріччя Конотопського району.

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню.

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

У прокуратурі додали, що наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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