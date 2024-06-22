В Сумской области депутат облсовета застрелил лесника

От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В субботу, 22 июня, прокурор сообщил о подозрении депутату Сумского областного совета по факту умышленного убийства мастера леса.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, событие произошло 21 июня около 19:00 на территории охотничьего хозяйства «Северный лес», расположенного в с. Заречье Конотопского района.

Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат вместо установленной мишени выстрелил в работника лесничества, который находился в зоне ведения огня.

От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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