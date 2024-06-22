Устроил опасные маневры: в Киеве наказали водителя BMW, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, который устроил опасные маневры на дороге.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители вынесли на водителя постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение расположения транспортных средств на проезжей части) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу относительно недопущения таких нарушений в будущем.

В полиции напомнили водителям, как не нарушать в таком случае:

Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.18 «Направления движения по полосе» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для маневра.

Знак 5.18 показывает разрешенное направление движения для транспортных средств в полосе, над которой оно установлено.

Если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения.

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