Влаштував небезпечні маневри: у Києві покарали водія BMW, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який влаштував небезпечні маневри на дорозі.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці винесли на керманича постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення таких порушень у майбутньому.

У поліції нагадали водіям, як не порушувати у такому випадку:

Необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.18 «Напрямки руху по смузі» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

Знак 5.18 показує дозволений напрямок руху для транспортних засобів у смузі над якою він встановлений.

Якщо ж ви опинилися у смузі, з якої рух у запланованому вами напрямку заборонений, слід їхати у дозволеному напрямку, не порушуючи правила дорожнього руху.

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