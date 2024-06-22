Масована атака по Україні: пошкоджено енергооб'єкти у двох регіонах, постраждали енергетики

Атаковано об’єкти в Запорізькій та Львівській областях.

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Вночі росія вкотре завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні, внаслідок чого постраждали об’єкти «Укренерго». Поранень зазнали двоє енергетиків. Про це повідомляє Укренерго.

Пошкоджень зазнало обладнання компанії у Львівській та Запорізькій областях.

На Запоріжжі внаслідок атаки поранені двоє енергетиків. Їх доправили в лікарню і надають необхідну медичну допомогу.

Наразі триває огляд пошкодженого обладнання та ремонтно-аварійні роботи.

Як повідомляє Міненергетики, під час обстрілу у східному регіоні відключалась повітряна лінія електропередачі, внаслідок чого знизилось навантаження на генеруючому об'єкті.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що рф завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури в області. Як наслідок — виникла пожежа.

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