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Україна готується до перемовин про гарантії безпеки з Ірландією – ОП

09:42, 22 червня 2024
Сторони уже обговорили потенційну готовність Ірландії почати переговори про гарантії безпеки.
Україна готується до перемовин про гарантії безпеки з Ірландією – ОП
Джерело фото: AP / Charles Krupa
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Найближчим часом Україна розпочне переговори про гарантії безпеки з Ірландією. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«У середу була зустріч з делегацією ірландського МЗС на чолі з заступницею генерального секретаря МЗС пані Хайленд. Ми обговорили потенційну готовність Ірландії почати переговори про гарантії безпеки», - розповів Жовква.

За словами заступника керівника ОП,  гарантії безпеки – це не лише про зброю.

«Це також про економіку, про санкції, це про те, щоб російські активи працювали, про те, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії і так далі.

І от дивіться: Японія – також країна, яка не може, відповідно до своєї Конституції, надавати військову допомогу іншим країнам. Але відкрийте угоду з Японією: це 4,5 мільярди доларів загальної допомоги для України на 2024 рік», - пояснив Жовква.

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