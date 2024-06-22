Украина готовится к переговорам о гарантиях безопасности с Ирландией – ОП

Стороны обсудили потенциальную готовность Ирландии начать переговоры о гарантиях безопасности.

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В ближайшее время Украина начнет переговоры по гарантиям безопасности с Ирландией. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

«В среду была встреча с делегацией ирландского МИД во главе с заместителем генерального секретаря МИД госпожой Хайленд. Мы обсудили потенциальную готовность Ирландии начать переговоры о гарантиях безопасности», – рассказал Жовква.

По словам заместителя руководителя ОП, гарантии безопасности – это не только об оружии.

«Это также об экономике, о санкциях, это о том, чтобы российские активы работали, о том, чтобы был установлен трибунал для наказания агрессора за преступление агрессии и так далее.

И вот смотрите: Япония – тоже страна, которая не может, согласно своей Конституции, оказывать военную помощь другим странам. Но откройте соглашение с Японией: это 4,5 миллиарда долларов общей помощи для Украины на 2024 год», – пояснил Жовква.

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